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Китай не намерен "подливать масла в огонь" в войне России и Украины, - китайский дипломат

Автор: Константин Широкун

Китайские дипломаты заверили, что Китай будет работать над снижением напряженности в европейском регионе и «не будет подливать масла в огонь» конфликта на Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Китай сосредоточит все свои усилия на "снижении напряженности" в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Китая в Великобритании. По его словам, приоритетом для Пекина является поиск решения проблемы нынешнего кровопролития.

"Крайне важно максимально снизить напряженность, а не подливать масла в огонь", — говорится в заявлении. "Китай поддерживает все конструктивные международные усилия, направленные на достижение политического решения, и будет продолжать играть конструктивную роль в достижении мира".

В ответ на предположения о том, что Китай готов предложить военную поддержку России, пресс-секретарь заявил, что источники в Вашингтоне не заслуживает доверия, поскольку они неоднократно распространял "фейковые новости" о Китае.

Ранее мы сообщали, что Россия запрашивала у Китая военную технику для поддержки войны. Китайская сторона в дальнейшем наличие таких просьб опровергла.

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Вторжение России в Украину