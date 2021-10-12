Китай накрыло мощное наводнение

Север Китая накрыло мощное наводнение. В результате непогоды погибли 15 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на South China Morning Post.
В обычно засушливом регионе за одну неделю выпала трехмесячная норма осадков.
По меньшей мере 60 угольных шахт в провинции - одном из крупнейших угледобывающих регионов Китая - были временно закрыты из-за наводнения.
Около 19 тысяч домов были разрушены из-за экстремальной погоды, а еще 18 тысяч зданий "серьезно повреждены".
По меньшей мере 1,75 миллиона жителей провинции пострадали от наводнения, из них 120 тысяч были благополучно эвакуированы.