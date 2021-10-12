Китай накрила потужна повінь

Північ Китаю накрила потужна повінь. В результаті негоди загинули 15 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на South China Morning Post.
В зазвичай посушливому регіоні за один тиждень випала тримісячна норма опадів.
Щонайменше 60 вугільних шахт в провінції - одному з найбільших вуглевидобувних регіонів Китаю - були тимчасово закриті через повені.
Близько 19 тисяч будинків були зруйновані через екстремальну погоду, а ще 18 тисяч будівель "серйозно пошкоджені".
Щонайменше 1,75 мільйона жителів провінції постраждали від повені, з них 120 тисяч були благополучно евакуйовані.