Китай накрыла мощная песчаная буря: транспорт остановили

Китайскую провинцию Ганьсу накрыла мощная песчаная буря. Сильная песчаная буря с облаками пыли, высотой не менее 100 метров, вызвала хаос в древнем городе Дуньхуан на Шелковом пути на северо-западе Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на South China Morning Post.
Песчаный шторм заставил местную полицию приказывать водителям съезжать со скоростных автомагистралей в зоны обслуживания, чтобы переждать шторм.
Город Дуньхуан является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, в нем расположены гроты Могао. Город расположен в пустыне Гоби и известен суровым климатом.
Китай накрыла мощная песчаная буря (скрин видео)
Напомним, Шанхай накрыл мощный тайфун.
В провинции Чжэцзян порывы ветра достигают 137 км/ч. В связи с этим приостановлено движение железнодорожного и авиационного транспорта, а также судов, в том числе не работают крупные порты в Шанхае и Нинбо.