Китай накрила потужна піщана буря: транспорт зупинили

Китайську провінцію Ганьсу накрила потужна піщана буря. Сильна піщана буря з хмарами пилу, висотою не менше 100 метрів, викликала хаос у стародавньому місті Дуньхуан на Шовковому шляху на північному заході Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на South China Morning Post.
Піщаний шторм змусив місцеву поліцію наказувати водіям з'їжджати зі швидкісних автомагістралей у зони обслуговування, щоб перечекати шторм.
Місто Дуньхуан є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, в ньому розташовані гроти Могао. Місто розташоване в пустелі Гобі і відомий суворим кліматом.
Китай накрила потужна піщана буря (скрін відео)
Нагадаємо, Шанхай накрив потужний тайфун.
У провінції Чжецзян пориви вітру досягають 137 км/ч.у зв'язку з цим призупинено рух залізничного та авіаційного транспорту, а також суден, у тому числі не працюють великі порти в Шанхаї і Нінбо.