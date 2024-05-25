Китай має захищати Україну, а він балансує між РФ та Заходом, - Зеленський

"Китай балансує між росіянами та Україною. І я б сказав, що в їхньому розумінні - між росіянами та Заходом. Це трошки таке, як вам сказати... Ми не якась там країна. Я взагалі вважаю, що не існує "якихось там країн". Кожна країна важлива. Це великий механізм і кожен гвинтик такий важливий", - сказав він.

Тому, за його словами, коли позиція тієї чи іншої країни - це між Росією та Америкою, це зневажливе ставлення до України та українців.

"Це не війна між Росією та Америкою. Це війна між Росією та Україною. Я з великою повагою ставлюся до Китаю, до людей Китаю, до всього того, чого вони досягли і економічно, і технологічно. Ви розумієте, що якщо Китай не приїде на саміт, а після цього росіяни кажуть, ми готові до якогось саміту, і Китай каже: "Ми підтримуємо зусилля Росії". Хіба це чесно? Хіба це збалансувати між? Я не говорю вже про те, що таким країнам, як Китай, треба захищати Україну. Бо на нас напали. Бо коли Китай говорить про те, що потрібно поважати територіальну цілісність, це найважливіше. То хіба РФ під керівництвом Путіна не порушила нашої територіальної цілісності, саме наш суверенітет?" - продовжив він.

Зеленський нагадав, що Китай - один із великих гравців - обіцяв незалежній Україні безпеку в Будапештському меморандумі, і саме базуючись на тому, що Україна віддавала ядерну зброю замість своєї безпеки.

"Якби Україна мала ядерну зброю, хіба напала б на нас Росія? Ні. То навіщо говорити про баланс між нашими країнами? Китай має захищати Україну. Україна, у довгій боротьбі за свою свободу і незалежність, уже розраховує не на захист з боку Китаю, а на те, щоб Китай балансував і на саміті світу був просто присутній. Які ще зусилля має зробити президент України та Україна?" – резюмував президент.

Позиція Китаю

Буквально вчора, 24 травня, Politico писало про те, що головний дипломат Китаю Ван Ї може проігнорувати Глобальний саміт світу щодо України, який відбудеться у червні. Причиною цього ЗМІ називало ймовірну його участь у зустрічі БРІКС, яка пройде в той же час.

До цього, 23 травня уряди Бразилії та Китаю опублікували спільну заяву щодо рішення війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Зокрема, вони вважають, що конференція має відбуватися лише за участю РФ.

Нагадаємо, минулого року, у річницю вторгнення РФ в Україну, Китай оприлюднив так званий "мирний план" щодо України.