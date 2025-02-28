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Китай у лідерах: стало відомо, скільки нових авто продали у світі з початку року

Фото: стало відомо, скільки нових авто продали у світі з початку року (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За перший місяць 2025 року у світі продали понад 6,7 млн легкових авто. Згідно зі статистикою, у січні світовий авторинок виріс на 1,9 відсотка в порівнянні з тим же місяцем 2024 року, до 6 782 098 машин.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на GlobalData.

Найбільше легкових авто купували у Китаї, хоча локальний ринок дещо просів щодо січня минулого року. На другому місці за обсягами продажу автомобілів знаходяться США, а замикає трійку Західна Європа.

Китайці на початку року придбали 1 963 464 машини, що на 1,4 відсотка менше за показник січня 2024-го. Продажі нових автомобілів у Сполучених Штатах в січні склали 1 108 924 штуки, і це на 4,5 відсотка більше, ніж рік тому. Ринки країн Західної Європи показали сумарний результат у 1 008 694 проданих автомобілів, і це на 3,2 відсотка менше, ніж у січні 2024-го. Продажі автомобілів у Східній Європі на початку року скоротився на 2,9 відсотка, до 288 524 одиниць.

У Південній Америці за місяць продали 225 619 нових автомобілів, і це відповідає зростанню на 22,3 відсотка порівняно із січнем 2024 року. Серед найбільших світових авторинків також згадуються Японія (372 441 шт.; +11,9 відсотка), Канада (111 838 шт.; +0,2 відсотка) та Південна Корея (104 042 шт.; -9,3 відсотка).

 

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Автомобільний ринок