Китай в лидерах: стало известно, сколько новых авто продали в мире с начала года

Больше всего легковых авто покупали в Китае, хотя локальный рынок несколько просел относительно января прошлого года. На втором месте по объемам продаж автомобилей находятся США, а замыкает тройку Западная Европа.

Китайцы в начале года приобрели 1 963 464 машины, что на 1,4 процента меньше показателя января 2024-го. Продажи новых автомобилей в Соединенных Штатах в январе составили 1 108 924 штуки, и это на 4,5 процента больше, чем год назад. Рынки стран Западной Европы показали суммарный результат в 1 008 694 проданных автомобилей, и это на 3,2 процента меньше, чем в январе 2024-го. Продажи автомобилей в Восточной Европе в начале года сократился на 2,9 процента, до 288 524 единиц.

В Южной Америке за месяц продали 225 619 новых автомобилей, и это соответствует росту на 22,3 процента по сравнению с январем 2024 года. Среди крупнейших мировых авторынков также упоминаются Япония (372 441 шт.; +11,9 процента), Канада (111 838 шт.; +0,2 процента) и Южная Корея (104 042 шт.; -9,3 процента).