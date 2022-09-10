Китай в контексте войны в Украины находится в российском лагере, - Салливан

"Китай выдвинул ряд нейтральных принципов, чтобы представить, что он не принимает чью-то сторону в конфликте. Но, конечно же, в течение последних шести месяцев он оказывает дипломатическое прикрытие России во всех формах. И поэтому приходится считать Китай страной, которая больше находится в российском лагере, когда речь идет о вторжении в Украину", - отметил он.

По его мнению, остальной мир должен обратить на это внимание.

"Конечно, страны Европы обратили на это внимание в плане материальной поддержки России в ее вторжении. Мы не видели, чтобы Китай поставлял военную технику, что нас беспокоило. Мы не видели серьезного политического решения (китайцев, - ред.) систематически нарушать санкции США и наш экспортный контроль. Но нас беспокоит углубление экономических связей между Китаем и Россией и шаги, которые Китай предпринимает для предоставления товаров и услуг России. Это то, что нас беспокоит", - добавил Салливан.