Китай, Іран і Росія зустрінуться для обговорення ядерного питання

Ядерна програма Ірану

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Іран активізує свою ядерну програму, наближаючись до критичної точки, після якої повернутися буде неможливо. Він підкреслив, що Тегеран становить одну з найбільших стратегічних загроз для Європи та її союзників.

За інформацією Bloomberg, в Ірані є достатньо матеріалів для створення кількох ядерних боєголовок, і тепер країна має лише ухвалити політичне рішення для їх виготовлення.

Нещодавні розвідувальні дані показали, що іранські вчені працюють над прискореною та грубішою технологією розробки атомної зброї. Ці дані були отримані наприкінці адміністрації Джо Байдена і передані команді національної безпеки президента Дональда Трампа. Це відбувається на тлі повідомлень про те, що новий президент Ірану шукає можливості для переговорів з адміністрацією Трампа.

Розвідка США попереджає, що іранські вчені шукають скорочений шлях до створення ядерної зброї, що дозволить перетворити наявні запаси ядерного палива в готову зброю за кілька місяців, якщо Тегеран змінить свою поточну стратегію.