Китай і Росія переходять на підпільні платежі через відмову банків від угод, - Reuters

США ввели низку санкцій проти Росії та російських організацій з моменту вторгнення до України у 2022 році. Наразі загроза поширення цих заходів поширилася банками в Китаї.

Це створює проблему для дрібних китайських експортерів, повідомили сім торгових і банківських джерел Reuters, знайомих із ситуацією. Інші повністю пішли з російського ринку, кажуть джерела.

"Ви просто не можете вести бізнес належним чином, використовуючи офіційні канали", - сказав Ван, засновник китайської компанії з Гуандуна. Тепер великі банки потребують місяців, а не днів, щоб провести платежі з Росії, що змушує його використовувати неортодоксальні платіжні канали або скорочувати свій бізнес.

Менеджер великого державного банку, яким він раніше користувався, сказав Вану, що кредитор стурбований можливими санкціями США щодо російських транзакцій.

Перехід у підпілля

Банкір одного з державних банків Китаю "Великої четвірки" заявив, що банк посилив контроль за бізнесом, пов'язаним з Росією, щоб уникнути ризику санкцій. "Основна причина - уникнути непотрібних неприємностей", - сказав банкір, який попросив не називати його імені.

За словами джерел, з минулого місяця китайські банки посилили контроль за транзакціями, пов'язаними з Росією, або взагалі припинили бізнес, щоб уникнути санкцій США.

"Транзакції між Китаєм і Росією все частіше відбуватимуться через підпільні канали", - сказав голова торгової організації у південно-східній провінції, яка представляє китайський бізнес із російськими інтересами. "Але ці методи несуть значні ризики".

За словами московського російського банкіра, здійснення платежів у криптовалюті, забороненій у Китаї з 2021 року, може бути єдиним варіантом, оскільки "неможливо пройти KYC (знай свого клієнта) у китайських банках, великих чи малих".

Проблеми з платежами

Деякі фінансові інститути в Китаї, Об'єднаних Арабських Еміратах і Туреччині посилили свої вимоги у сфері дотримання санкцій, що призвело до затримок або відмов у здійсненні грошових переказів до Москви.

Ці банки, побоюючись наслідків санкцій, почали вимагати у своїх клієнтів письмові гарантії того, що жодні особи, включені до списку SDN США (Special Designated Nationals), не беруть участі в угоді або не є одержувачами платежів.

При цьому США в найближчому майбутньому не планують запровадження санкцій проти китайських банків, які закриють їм доступ до платежів у долар і призведуть до банкрутства. У Вашингтоні сподіваються, що дипломатія зробить непотрібним необхідність таких дій.