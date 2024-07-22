Китай і Філіппіни досягли угоди, яка має покласти край небезпечній конфронтації

Вирішальної угоди було досягнуто в неділю після серії зустрічей між філіппінськими та китайськими дипломатами в Манілі та обміну дипломатичними нотами.

Уряд Філіппін випустив коротку заяву, оголосивши про угоду, проте без подробиць.

"Обидві сторони продовжують визнавати необхідність деескалації ситуації в Південно-Китайському морі та врегулювання розбіжностей за допомогою діалогу та консультацій і погоджуються, що угода не завдасть шкоди позиціям жодної зі сторін в Південно-Китайському морі", — заявили у філіппінському Міністерстві закордонних справ.

Китай раніше заявляв, що дозволить Філіппінам транспортувати продовольство, воду та інші основні запаси для своїх сил на кораблі BRP Sierra Madre, що застряг на мілині, якщо Маніла погодиться не доставляти туди будівельні матеріали для укріплення корабля, а також надаватиме Китаю завчасне повідомлення та право перевіряти судна на наявність цих матеріалів, сказали співрозмовники агентства.

За словами філіппінського чиновника, Філіппіни відхилили ці умови, і остаточна угода їх не включає.

Конкуренція Китаю і Філіппін у Південно-Китайському морі

Багаторічне територіальне протистояння на Другій мілині Томаса постійно загострювалося з початку минулого року, коли філіппінці намагалися доставити продовольство на корабель BRP Sierra Madre, що застряг на мілині і вважався форпостом Філіппін у регіоні.

За даними філіппінського уряду, під час найгіршого зіткнення 17 червня китайські сили на моторних човнах неодноразово таранили два катери ВМС Філіппін, а потім брали їх на абордаж, щоб перешкодити філіппінському персоналу доставити припаси, включно з вогнепальною зброєю, на корабель.

Після неодноразових таранів китайці захопили катери філіппінського флоту і пошкодили їх мачете та саморобними списами. Вони також вилучили сім гвинтівок М4, які були упаковані в чохли, та інші припаси. Під час жорстокої сутички було поранено кількох військовослужбовців ВМС Філіппін.

Китай і Філіппіни звинуватили один одного в протистоянні, і кожен заявив про свої власні суверенні права на мілину, яку філіппінці називають Аюнгін, а китайці - Реньай Цзяо.

Загроза конфлікту за участю США

Сполучені Штати та їхні ключові азіатські та західні союзники, включаючи Японію та Австралію, засудили дії Китаю на мілині та закликали дотримуватись верховенства права та свободи судноплавства в Південно-Китайському морі.

Збройні сили США десятиліттями використовували кораблі ВМС і винищувачі для того, що вони називають свободою навігації та польотами патрулювання. Китай виступає проти, вважаючи це загрозою регіональній стабільності.

Вашингтон не має територіальних претензій у спірних водах, але неодноразово попереджав, що він зобов’язаний захищати Філіппіни, свого найстаршого договірного союзника в Азії, якщо філіппінські війська піддадуться збройному нападу, зокрема в Південно-Китайському морі.