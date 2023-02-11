Китай хоче втроє збільшити кількість ядерних боєголовок до 2035 року, - ЗМІ

Китай хоче до 2035 року збільшити запас ядерних боєголовок до 900 штук. Країна готується до загострення зі США через Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Kyodo News.

За словами китайських джерел, план, розроблений Народно-визвольною армією, вже схвалено президентом Сі Цзіньпіном.

Деякі експерти із закордонних справ попереджають, що якщо Китай досягне мети модернізації своїх збройних сил, то може відмовитись від своєї політики "не застосовувати зброю першим".

"У листопаді вище керівництво китайських збройних сил підтвердило важливість смертоносного потенціалу, проаналізувавши, що сильне ядерне стримування Росії запобігло лобовому зіткненню між НАТО та Москвою, попри її агресію проти України", - пише видання.

Джерела додали, що кількість ядерних боєголовок, які є у Китаю, ймовірно, зросте до 550 у 2027 році, коли відзначатиметься 100-річчя заснування збройних сил країни, і до 900 у 2035 році.

Також видання зазначає, що зростають побоювання, що демократичний Тайвань може стати гарячою точкою воєнного конфлікту в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні у найближчому майбутньому. За оцінками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, у всьому світі Росія має 5977 ядерних боєголовок, а США - 5428.