Китай хочет втрое увеличить количество ядерных боеголовок к 2035 году, - СМИ

Китай хочет к 2035 году увеличить запас ядерных боеголовок до 900 штук. Страна готовится к обострению из США через Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Kyodo News.

По словам китайских источников, план, разработанный Народно-освободительной армией, уже одобрен президентом Си Цзиньпином.

Некоторые эксперты по иностранным делам предупреждают, что если Китай добьется цели модернизации своих вооруженных сил, то может отказаться от своей политики "не применять оружие первым".

"В ноябре высшее руководство китайских вооруженных сил подтвердило важность смертоносного потенциала, проанализировав, что сильное ядерное сдерживание России предотвратило лобовое столкновение между НАТО и Москвой, несмотря на ее агрессию против Украины", - пишет издание.

Источники добавили, что количество ядерных боеголовок, которые есть у Китая, вероятно, возрастет до 550 в 2027 году, когда будет отмечаться 100-летие основания вооруженных сил страны, и до 900 в 2035 году.

Также издание отмечает, что растет опасение, что демократический Тайвань может стать горячей точкой военного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшем будущем. По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, во всем мире Россия имеет 5977 ядерных боеголовок, а США - 5428.