У Китаї заявили про намір "встановити мир на палестинських територіях"

Влада Китаю планує працювати над "відновленням миру" на палестинських територіях в рамках роботи в Раді Безпеки ООН.

Про це заявив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Китай зробить все можливе, щоб заохотити Раду Безпеки виконувати свої обов'язки, відігравати свою роль, будувати консенсус і вживати відповідальних і значущих заходів якнайшвидше, щоб полегшити поточну кризу і гарантувати безпеку цивільного населення з метою відновлення миру", - заявив Веньбінь.

Як зазначили в китайському МЗС, країна хоче "вплинути на поточну кризову ситуацію на Близькому Сході", зважаючи на своє головування в РБ ООН.

Операція Ізраїлю у Секторі Газа

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

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