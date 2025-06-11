Китай не хоче торговельної війни з США, але й не боїться протистояння, - віцепрем'єр
Китай не бажає вести торговельну війну зі США, хоча й не боїться торгового протистояння з Вашингтоном. КНР закликає Сполучені Штати вирішувати суперечки шляхом рівноправного діалогу та взаємовигідної співпраці.
Про це заявив представник Китаю на торговельно-економічних переговорах з США віцепрем’єр Держради (уряду) КНР Хе Ліфен під час консультацій у Лондоні повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінторгівлі Китаю.
"Суть торгово-економічних відносин Китаю зі Сполученими Штатами полягає у взаємній вигоді та взаємному виграші. Якщо Китай і Сполучені Штати співпрацюватимуть, обидві сторони отримають вигоду; якщо ж будуть воювати, то постраждають також обидві сторони", - сказав Хе Ліфен.
На його думку, Пекін і Вашингтон повинні вирішувати економічні та торговельні розбіжності шляхом рівноправного діалогу та взаємовигідної співпраці, а не вдаючись до односторонніх обмежень або тиску.
"У торговельній війні немає переможців. Китай не хоче воювати, але й не боїться", - зазначив віцепрем’єр.
За його словами, на наступному етапі торгово-економічних консультацій обидві сторони повинні продовжувати зміцнювати довіру та співпрацю і зменшувати непорозуміння.
"Китай повторює, що обидві сторони повинні йти назустріч одна одній, дотримуватися своїх обіцянок, проявляти чесність у виконанні взятих на себе зобов’язань і продовжувати сприяти сталому розвитку китайсько-американських економічних і торговельних відносин", - додав Хе Ліфен.
Торговельна війна Китаю і США
Нагадаємо, після того, як Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США, він запровадив жорсткі тарифи проти великої кількості країн.
Для Китаю з квітня запрацювали мита обсягом 35%. У Пекіні це рішення назвали "одностороннім актом залякування" і ввели 34% мита для імпорту зі США.
Згодом між країнами спалахнув запеклий "тарифний бій" і взаємне підвищення митних ставок. За кілька днів Китай встановив рекордні мита для США обсягом 125%, а Вашингтон - 150% для Пекіна.
Представники США і КНР сьогодні, 11 червня, провели переговори в Лондоні, щоб врегулювати конфлікт.
Міністр торгівлі США Говард Лутник після переговорів розповів, що країни погодили послаблення взаємних тарифів, які досягли понад 100%. Торговельну угоду ще мають затвердити американський президент Дональд Трамп і лідер КНР Сі Цзіньпін.
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