Китай не хоче торговельної війни з США, але й не боїться протистояння, - віцепрем'єр

Китай не бажає вести торговельну війну зі США, хоча й не боїться торгового протистояння з Вашингтоном. КНР закликає Сполучені Штати вирішувати суперечки шляхом рівноправного діалогу та взаємовигідної співпраці.

Про це заявив представник Китаю на торговельно-економічних переговорах з США віцепрем’єр Держради (уряду) КНР Хе Ліфен під час консультацій у Лондоні повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінторгівлі Китаю.

"Суть торгово-економічних відносин Китаю зі Сполученими Штатами полягає у взаємній вигоді та взаємному виграші. Якщо Китай і Сполучені Штати співпрацюватимуть, обидві сторони отримають вигоду; якщо ж будуть воювати, то постраждають також обидві сторони", - сказав Хе Ліфен.

На його думку, Пекін і Вашингтон повинні вирішувати економічні та торговельні розбіжності шляхом рівноправного діалогу та взаємовигідної співпраці, а не вдаючись до односторонніх обмежень або тиску.

"У торговельній війні немає переможців. Китай не хоче воювати, але й не боїться", - зазначив віцепрем’єр.

За його словами, на наступному етапі торгово-економічних консультацій обидві сторони повинні продовжувати зміцнювати довіру та співпрацю і зменшувати непорозуміння.

"Китай повторює, що обидві сторони повинні йти назустріч одна одній, дотримуватися своїх обіцянок, проявляти чесність у виконанні взятих на себе зобов’язань і продовжувати сприяти сталому розвитку китайсько-американських економічних і торговельних відносин", - додав Хе Ліфен.