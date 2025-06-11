Китай не хочет торговой войны с США, но и не боится противостояния, - вице-премьер
Китай не желает вести торговую войну с США, хотя и не боится торгового противостояния с Вашингтоном. КНР призывает Соединенные Штаты решать споры путем равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.
Об этом заявил представитель Китая на торгово-экономических переговорах с США вице-премьер Госсовета (правительства) КНР Хэ Лифэн во время консультаций в Лондоне сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минторговли Китая.
"Суть торгово-экономических отношений Китая с Соединёнными Штатами заключается во взаимной выгоде и взаимном выигрыше. Если Китай и Соединенные Штаты будут сотрудничать, обе стороны получат выгоду; если же будут воевать, то пострадают также обе стороны", - сказал Хэ Лифэн.
По его мнению, Пекин и Вашингтон должны решать экономические и торговые разногласия путем равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества, а не прибегая к односторонним ограничениям или давлению.
"В торговой войне нет победителей. Китай не хочет воевать, но и не боится", - отметил вице-премьер.
По его словам, на следующем этапе торгово-экономических консультаций обе стороны должны продолжать укреплять доверие и сотрудничество и уменьшать недоразумения.
"Китай повторяет, что обе стороны должны идти навстречу друг другу, придерживаться своих обещаний, проявлять честность в выполнении взятых на себя обязательств и продолжать способствовать устойчивому развитию китайско-американских экономических и торговых отношений", - добавил Хэ Лифэн.
Торговая война Китая и США
Напомним, после того, как Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, он ввел жесткие тарифы против большого количества стран.
Для Китая с апреля заработали пошлины объемом 35%. В Пекине это решение назвали "односторонним актом запугивания" и ввели 34% пошлины для импорта из США.
Впоследствии между странами вспыхнул ожесточенный "тарифный бой" и взаимное повышение таможенных ставок. Через несколько дней Китай установил рекордные пошлины для США объемом 125%, а Вашингтон - 150% для Пекина.
Представители США и КНР сегодня, 11 июня, провели переговоры в Лондоне, чтобы урегулировать конфликт.
Министр торговли США Говард Лутник после переговоров рассказал, что страны согласовали ослабление взаимных тарифов, которые достигли более 100%. Торговое соглашение еще должны утвердить американский президент Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин.
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