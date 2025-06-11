Китай не хочет торговой войны с США, но и не боится противостояния, - вице-премьер

Китай не желает вести торговую войну с США, хотя и не боится торгового противостояния с Вашингтоном. КНР призывает Соединенные Штаты решать споры путем равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

Об этом заявил представитель Китая на торгово-экономических переговорах с США вице-премьер Госсовета (правительства) КНР Хэ Лифэн во время консультаций в Лондоне сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минторговли Китая.

"Суть торгово-экономических отношений Китая с Соединёнными Штатами заключается во взаимной выгоде и взаимном выигрыше. Если Китай и Соединенные Штаты будут сотрудничать, обе стороны получат выгоду; если же будут воевать, то пострадают также обе стороны", - сказал Хэ Лифэн.

По его мнению, Пекин и Вашингтон должны решать экономические и торговые разногласия путем равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества, а не прибегая к односторонним ограничениям или давлению.

"В торговой войне нет победителей. Китай не хочет воевать, но и не боится", - отметил вице-премьер.

По его словам, на следующем этапе торгово-экономических консультаций обе стороны должны продолжать укреплять доверие и сотрудничество и уменьшать недоразумения.

"Китай повторяет, что обе стороны должны идти навстречу друг другу, придерживаться своих обещаний, проявлять честность в выполнении взятых на себя обязательств и продолжать способствовать устойчивому развитию китайско-американских экономических и торговых отношений", - добавил Хэ Лифэн.