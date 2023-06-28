Китай готовий поглиблювати військову співпрацю з В'єтнамом, - Міноборони КНР

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу зустрівся зі своїм в’єтнамським колегою Фан Ван Гіаном. Він заявив, що КНР готова зміцнювати свої військові зв'язки з В'єтнамом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Китаю.

"Китай готовий співпрацювати з в’єтнамською стороною для зміцнення зв’язків на високому рівні між військовими двох держав та удосконалення механізмів і поглиблення практичної співпраці", - сказав Лі.

Він також зазаначив, що ситуація в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зараз є складною і там є чимало безпекових проблем.

"Китай і В’єтнам повинні продовжувати спільно працювати й тісно об’єднатись на новому шляху соціалізму, захищати спільні стратегічні інтереси двох країн та робити позитивний внесок у регіональний мир і стабільність", - додав Лі.

Ван Гіан, в свою чергу, заявив, що В'єтнам підтримує політику довгострокової стабільності, добросусідства та всебічного співробітництва з Китаєм.

Відносини Китаю та В'єтнаму

Глави оборонних відомств зустрілись на фоні суперечок Ханоя та Пекіна стосовно кордонів в Південно-Китайському морі. КНР вважає ледь не всю акваторію своєю, тоді як офіційно вона розподілена між країнами регіону, в тому числі, і В'єтнамом.

Фактично, зараз США та Китай борються за вплив в цьому регіоні. Так, американський авіаносець USS Ronald Reagan нещодавно зупинився у в'єтнамському порту Дананг, що є сигналом про підтримку В'єтнаму у територіальних суперечках.

В свою чергу, Лі за останні кілька тижнів зустрівся з командувачем збройних сил Південної Африки і головнокомандувачем армії Таїланду, а від зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном відмовився.

Варто зазначити, що нещодавно повідомлялось про рішення країн "Великої сімки" посилити протидію Китаю та Росії в боротьбя за глобальний вплив.

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