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Китай є основним постачальником військового комплексу РФ, - держсекретар США

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Gretty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував китайську підтримку російської оборонної промисловості. Він заявив, що Пекін в даний час робить основний внесок у війну Москви в Україні, поставляючи критично важливі компоненти для зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Коли мова йде про оборонно-промислову базу Росії, основним учасником цього моменту є Китай. Ми бачимо, що Китай ділиться верстатами, напівпровідниками та іншими предметами подвійного призначення, які допомогли Росії відновити оборонно-промислову базу",- сказав Блінкен.

Китай допомагає Росії

В ЄС кажуть, що Китай постачає Росії товари подвійного призначення для виробництва зброї, і такі поставки в майбутньому можуть збільшитися.

Додамо, держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен відправиться з візитом до Китаю у вівторок, 23 квітня.

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