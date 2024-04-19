Китай є основним постачальником військового комплексу РФ, - держсекретар США

Китай допомагає Росії

В ЄС кажуть, що Китай постачає Росії товари подвійного призначення для виробництва зброї, і такі поставки в майбутньому можуть збільшитися.

Додамо, держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен відправиться з візитом до Китаю у вівторок, 23 квітня.

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