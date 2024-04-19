Китай является основным поставщиком военного комплекса РФ, - госсекретарь США

Китай помогает России

В ЕС говорят, что Китай поставляет России товары двойного назначения для производства оружия и такие поставки в будущем могут увеличиться.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отправится с визитом в Китай во вторник, 23 апреля.

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