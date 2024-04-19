RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай является основным поставщиком военного комплекса РФ, - госсекретарь США

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Gretty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике китайскую поддержку российской оборонной промышленности. Он заявил, что Пекин в настоящее время вносит основной вклад в войну Москвы в Украину, поставляя критически важные компоненты для оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Когда речь идет об оборонно-промышленной базе России, основным участником этого момента является Китай. Мы видим, что Китай делится станками, полупроводниками и другими предметами двойного назначения, которые помогли России восстановить оборонно-промышленную базу", - сказал Блинкен.

Китай помогает России

В ЕС говорят, что Китай поставляет России товары двойного назначения для производства оружия и такие поставки в будущем могут увеличиться.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отправится с визитом в Китай во вторник, 23 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News