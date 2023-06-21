UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай допоможе Пакистану побудувати атомну електростанцію

Фото: Китай інвестував 4,8 млрд доларів в будівництво АЕС в Пакистані (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Китай та Пакистан уклали угоду на 4,8 млрд доларів про будівництво в пакистанській провінції Пенджаб атомної електростанції потужністю 1200 МВт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Угода була укладена між Національною ядерною корпорацією Китаю та Комісією з атомної енергії Пакистану

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф розповів, що будівництво проєкту під назвою Chashma 5 розпочнеться невідкладно, а перші понад 100 млн доларів від Китаю вже отримані.

"Внесок Китаю в цей проєкт розміром 4,8 мільярда доларів переконливо свідчить, що Пакистан є місцем, де китайські компанії та інвестори продовжують демонструвати свою довіру і впевненість в інвестиціях", - сказав Шариф.

Відносини Пакистану та Китаю

Фінанси на будівництво АЕС є частиною пакету у розмірі 65 млрд доларів, які Китай пообіцяв інвестувати в Пакистан в рамках глобального проєкту "Один пояс, один шлях".

До цього КНР вже виділяла кошти на будівництво АЕС в Карачі, а також на прокладення Каракорумського шосе, що в перспективі дасть Китаю швидки доступ до торгових шляхів в Аравійському морі.

Загалом ініціативу "Один пояс, один шлях", в рамках якої Китай планує інвестувати в понад 70 країн світу, деякі країни, наприклад США, вважають намаганнями КНР створити китаєцентричний простір в Азії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайПакистан