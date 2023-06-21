Китай допоможе Пакистану побудувати атомну електростанцію

Угода була укладена між Національною ядерною корпорацією Китаю та Комісією з атомної енергії Пакистану

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф розповів, що будівництво проєкту під назвою Chashma 5 розпочнеться невідкладно, а перші понад 100 млн доларів від Китаю вже отримані.

"Внесок Китаю в цей проєкт розміром 4,8 мільярда доларів переконливо свідчить, що Пакистан є місцем, де китайські компанії та інвестори продовжують демонструвати свою довіру і впевненість в інвестиціях", - сказав Шариф.

Відносини Пакистану та Китаю

Фінанси на будівництво АЕС є частиною пакету у розмірі 65 млрд доларів, які Китай пообіцяв інвестувати в Пакистан в рамках глобального проєкту "Один пояс, один шлях".

До цього КНР вже виділяла кошти на будівництво АЕС в Карачі, а також на прокладення Каракорумського шосе, що в перспективі дасть Китаю швидки доступ до торгових шляхів в Аравійському морі.

Загалом ініціативу "Один пояс, один шлях", в рамках якої Китай планує інвестувати в понад 70 країн світу, деякі країни, наприклад США, вважають намаганнями КНР створити китаєцентричний простір в Азії.

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