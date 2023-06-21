Китай поможет Пакистану построить атомную электростанцию

Соглашение было заключено между Национальной ядерной корпорацией Китая и Комиссией по атомной энергии Пакистана.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф рассказал, что строительство проекта под названием Chashma 5 начнется безотлагательно, а первые более 100 млн долларов от Китая уже получены.

"Вклад Китая в этот проект в размере 4,8 миллиарда долларов убедительно свидетельствует, что Пакистан является местом, где китайские компании и инвесторы продолжают демонстрировать свое доверие и уверенность в инвестициях", - сказал Шариф.

Отношения Пакистана и Китая

Финансы на строительство АЭС являются частью пакета в размере 65 млрд долларов, Китай пообещал инвестировать в Пакистан в рамках глобального проекта "Один пояс, один путь".

До этого КНР уже выделяла средства на строительство АЭС в Карачи, а также на прокладку Каракорумского шоссе, что в перспективе даст Китаю скорый доступ к торговым путям в Аравийском море.

В целом, инициативу "Один пояс, один путь", в рамках которой Китай планирует инвестировать в более чем 70 стран мира, некоторые страны, например США, считают попытками КНР создать китаецентрическое пространство в Азии.

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