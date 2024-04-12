Китай допомагає Росії у війні. Байден говорив про це з Сі Цзіньпіном, - Reuters

Політичні відносини Китая та РФ

Пекін і Москва активізували своє партнерство з того часу, як російський диктатор Володимир Путін вторгся в Україну в 2022 році, допомагаючи захистити Росію від безпрецедентних західних санкцій.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Китаю висловить стурбованість щодо підтримки Китаєм Росії та надмірних потужностей китайського виробництва.

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