Китай допомагає Росії у війні. Байден говорив про це з Сі Цзіньпіном, - Reuters

США вважають, що Китай підтримує військові зусилля Росії у війні проти України. Це питання порушив президент США Джо Байден з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час їхньої телефонної розмови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що Китай допомагає Москві нарощувати своє оборонне виробництво за допомогою великої кількості верстатів, мікроелектроніки, технологій безпілотників і крилатих ракет.
За їх словами, росіяни, ймовірно, використовували імпорт верстатів з Китаю для збільшення виробництва балістичних ракет. Вони назвали Dalian Machine Tool Group, одного з провідних китайських виробників верстатів, як одну з компаній-постачальників Росії.
Пекін і Москва активізували своє партнерство з того часу, як російський диктатор Володимир Путін вторгся в Україну в 2022 році, допомагаючи захистити Росію від безпрецедентних західних санкцій.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Китаю висловить стурбованість щодо підтримки Китаєм Росії та надмірних потужностей китайського виробництва.
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