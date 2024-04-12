UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай допомагає Росії у війні. Байден говорив про це з Сі Цзіньпіном, - Reuters

Фото: КНР допомагає РФ у війні проти України (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

США вважають, що Китай підтримує військові зусилля Росії у війні проти України. Це питання порушив президент США Джо Байден з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час їхньої телефонної розмови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Китай допомагає Москві нарощувати своє оборонне виробництво за допомогою великої кількості верстатів, мікроелектроніки, технологій безпілотників і крилатих ракет.

Як Китай допомагає Росії

За їх словами, росіяни, ймовірно, використовували імпорт верстатів з Китаю для збільшення виробництва балістичних ракет. Вони назвали Dalian Machine Tool Group, одного з провідних китайських виробників верстатів, як одну з компаній-постачальників Росії.

Політичні відносини Китая та РФ

Пекін і Москва активізували своє партнерство з того часу, як російський диктатор Володимир Путін вторгся в Україну в 2022 році, допомагаючи захистити Росію від безпрецедентних західних санкцій.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Китаю висловить стурбованість щодо підтримки Китаєм Росії та надмірних потужностей китайського виробництва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКитай