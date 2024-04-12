Китай помогает России в войне. Байден говорил об этом с Си Цзиньпином, - Reuters

США считают, что Китай поддерживает военные усилия России в войне против Украины. Этот вопрос поднял президент США Джо Байден с президентом Китая Си Цзиньпином во время их телефонного разговора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Китай помогает Москве наращивать свое оборонное производство с помощью большого количества станков, микроэлектроники, технологий беспилотников и крылатых ракет.
По их словам, россияне, вероятно, использовали импорт станков из Китая для увеличения производства баллистических ракет. Они назвали Dalian Machine Tool Group, одного из ведущих китайских производителей станков как одну из компаний-поставщиков России.
Пекин и Москва активизировали свое партнерство с тех пор, как российский диктатор Владимир Путин вторгся в Украину в 2022 году, помогая оградить Россию от беспрецедентных западных санкций.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Китай выразит обеспокоенность по поддержке Китаем России и чрезмерных мощностей китайского производства.
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