Китай помогает России в войне. Байден говорил об этом с Си Цзиньпином, - Reuters

Политические отношения Китая и РФ

Пекин и Москва активизировали свое партнерство с тех пор, как российский диктатор Владимир Путин вторгся в Украину в 2022 году, помогая оградить Россию от беспрецедентных западных санкций.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Китай выразит обеспокоенность по поддержке Китаем России и чрезмерных мощностей китайского производства.

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