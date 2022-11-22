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Китай частково призупинив купівлю російської нафти, - Bloomberg

Фото: Китай частково призупинив купівлю російської нафти (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Покупці сирої нафти в Китаї призупинили закупівлі російської нафти, очікуючи на деталі ліміту під керівництвом США, щоб побачити, чи вона представляє кращу ціну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Наразі кілька партій російської нафти марки ESPO з доставкою у грудні залишаються непроданими. Продавці та китайські покупці не закривають угоди, поки не з'явиться більше зрозумілості щодо очікуваного обмеження цін на російську нафту", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що нафта марки ESPO користується популярністю у незалежних нафтопереробних заводів Китаю через високий вихід дизельного палива та коротку відстань доставки.

За словами китайських трейдерів, багато учасників ринку готові працювати в умовах цінового обмеження на нафту з РФ, навіть якщо вони офіційно не підтримують такі санкції.

Повідомляється, що стелю ціни на російську нафту буде введено разом із санкціями Євросоюзу 5 грудня, а на нафтопродукти - з 5 лютого 2023 року. Ті компанії, які дотримуватимуться обмежень, отримають доступ до страхових, банківських та транспортних послуг ЄС. Введення цінової стелі спрямоване на зменшення доходів Кремля для підтримання війни в Україні.

Зазначимо, Китай та Індія стали основними покупцями російської нафти. Більшість країн відмовилися від неї після вторгнення РФ до України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що ціни на нафту впали майже до двомісячного мінімуму в понеділок, 21 листопада, знизившись приблизно на 1 долар за барель. Побоювання з приводу поставок відступили, а побоювання з приводу попиту на паливо з боку Китаю та зміцнення долара США чинили тиск на ціни.

Також раніше ми писали, що РФ вже втратила понад 90% свого ринку в північних країнах ЄС, які раніше були основою поставок з балтійських і арктичних терміналів. До набуття чинності ембарго на російську нафту залишилося всього два тижні.

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