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Китай будет играть "конструктивную роль" в установлении мира в Украине, - Си Цзиньпин

Фото: Си Цзиньпин (facebook.com/chinadaily)
Автор: Валерия Полищук

Глава Китая Си Цзиньпин в разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном заявил, что КНР будет играть конструктивную роль в установлении мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

При этом глава КНР подчеркнул, что международное сообщество должно действительно способствовать мирным переговорам, создавать условия для политического урегулирования украинского вопроса и добиваться скорейшего возвращения Украины к миру.

"Китай будет продолжать играть конструктивную роль в этом отношении", - заявил он.

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