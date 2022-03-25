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Китай відіграватиме "конструктивну роль" у встановленні миру в Україні, - Сі Цзіньпін

Фото: Сі Цзіньпін (facebook.com/chinadaily)
Автор: Валерія Поліщук

Глава Китаю Сі Цзіньпін у розмові з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном заявив, що КНР буде відігравати конструктивну роль у встановленні миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

При цьому глава КНР підкреслив, що міжнародне співтовариство має дійсно сприяти мирним переговорам, створювати умови для політичного врегулювання українського питання і домагатися якнайшвидшого повернення України до миру.

"Китай буде продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому відношенні", - заявив він.

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