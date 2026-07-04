Китай біля кордонів: Тайвань відпрацював сценарій повномасштабного вторгнення

Тайвань готується до найгіршого сценарію

Влада Тайваню провела масштабні навчання з громадянської стійкості, в основу яких ліг один із найважчих сценаріїв розвитку подій.

За легендою, Китай одночасно організував морську блокаду острова, скористався руйнівним землетрусом для посилення хаосу, атакував інфраструктуру, перехопив телевізійне мовлення, спровокував масове зняття грошей з рахунків та громадські заворушення, після чого розпочав повномасштабне вторгнення.

У маневрах взяли участь понад 370 представників центральної влади, місцевих адміністрацій та військового командування.

Навчання пройшли у повіті Наньтоу і стали частиною програми президента Лай Цзін-де щодо посилення готовності острова до можливого військового конфлікту.

Як зазначив Чі Лянь-чен, колишні тренування нерідко критикували за формальний характер, тому тепер влада зробила їх максимально наближеними до реальних умов.

"Наш противник прямо біля нашого порогу, одразу за Тайванською протокою. Це дуже близько", - підкреслив Чі Лянь-чен.

За його словами, система цивільної оборони ще потребує доопрацювання, проте головне завдання таких тренувань — перевірити готовність місцевої влади приймати рішення в умовах кризи.

"Якщо ви не захищаєте свою країну, хто ще захистить вас? Я думаю, що люди починають це розуміти", - зазначив Чі Лянь-чен.

Відпрацьовували не лише війну

Під час навчань моделювалися атаки безпілотників на об'єкти енергетики, масові кібератаки, поширення дезінформації, перебої у роботі державних служб та евакуація населення.

Водночас влада мала ліквідувати наслідки сильного землетрусу та координувати дії екстрених служб.

На тлі завершення навчань Тайвань повідомив, що Китай знову провів військове патрулювання навколо острова за участю бойових кораблів і щонайменше 22 літаки, включаючи стратегічні бомбардувальники H-6.