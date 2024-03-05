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Китай у 2024 році суттєво збільшить витрати на оборону

Фото: Китай у 2024 році суттєво збільшить витрати на оборону (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Китай виділить на оборону найбільшу суму протягом останніх 5 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Витрати Китаю на оборону зростуть на 7,2% у 2024 році -0 найбільше за п'ять років. Згідно зі звітом Міністерства фінансів, опублікованому у вівторок, цього року військові витрати центрального уряду, як очікується, зростуть до 1,67 трлн юанів (231 млрд доларів США).

Витрати на армію Китаю збільшувалися щонайменше на 6,6% щороку протягом останніх трьох десятиліть, хоча аналітики кажуть, що фактична цифра Пекіна набагато перевищує офіційну суму, частково тому, що не включено витрати на науково-дослідні та конструкторські роботи.

Китай зараз має найбільший у світі військово-морський флот за кількістю кораблів і поповнює свій флот авіаносцями. Китай, США та Росія - єдині країни, які виробляють винищувачі п'ятого покоління. Минулого тижня США заявили, що Китай нарощує свій військовий потенціал у космосі «швидкими темпами, що захоплюють дух».

"Збройні сили посилюватимуть всебічну військову підготовку та бойову готовність, а також рішуче захищатимуть національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", - сказав прем'єр-міністр Китаю Лі Цян.

Посилення фінансової підтримки Китаєм своїх збройних сил відбувається на тлі військової напруженості, що зберігається у відносинах із США, особливо через Тайвань, хоча ситуація пом'якшилася після зустрічі Сі Цзіньпіна і Байдена в США в листопаді минулого року.

З серпня 2022 року Пекін двічі проводив великі навчання навколо демократично керованого острова з населенням 23 мільйонів осіб, оскільки його лідер, президент Цай Іньвень зустрівся з вищими законодавцями США.

Раніше ми писали, що Китай відновив патрулювання біля островів під керуванням Тайваню.

 

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Китай