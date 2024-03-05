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Китай в 2024 году существенно увеличит расходы на оборону

Фото: Китай в 2024 году существенно увеличит расходы на оборону (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Китай выделит на оборону наибольшую сумму за последние 5 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Расходы Китая на оборону вырастут на 7,2% в 2024 году - больше всего за пять лет. Согласно отчету Министерства финансов, опубликованному во вторник, в этом году военные расходы центрального правительства, как ожидается, вырастут до 1,67 трлн юаней (231 млрд долларов США).

Расходы на армию Китая увеличивались как минимум на 6,6% каждый год в течение последних трех десятилетий, хотя аналитики говорят, что фактическая цифра Пекина намного превышает официальную сумму, отчасти потому, что не включены расходы на научно-исследовательские и конструкторские работы.

Китай в настоящее время обладает крупнейшим в мире военно-морским флотом по количеству кораблей и пополняет свой флот авианосцами. Китай, США и Россия - единственные страны, производящие истребители пятого поколения. На прошлой неделе США заявили, что Китай наращивает свой военный потенциал в космосе «захватывающими дух темпами».

"Вооруженные силы будут усиливать всестороннюю военную подготовку и боевую готовность, а также решительно защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития", - сказал премьер-министр Китая Ли Цян.

Усиление финансовой поддержки Китаем своих вооруженных сил происходит на фоне сохраняющейся военной напряженности в отношениях с США, особенно из-за Тайваня, хотя ситуация смягчилась после встречи Си Цзиньпина и Байдена в США в ноябре прошлого года.

С августа 2022 года Пекин дважды проводил крупные учения вокруг демократически управляемого острова с населением 23 миллиона человек, поскольку его лидер, президент Цай Иньвэнь , встретился с высшими законодателями США.

Ранее мы писали, что Китай возобновил патрулирование у островов под управлением Тайваня/

 

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