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В Китае женщина ранила ножом 14 детей в детском саду

Новости » Происшествия    26.10.2018 - 10:51
Иллюстративное фото (asn.in)
Иллюстративное фото (asn.in)

Женщина зашла в детское учреждение с кухонным ножом

Ножевые ранения получили по меньшей мере 14 детей во время нападения на детский сад в городе Чунцин на юго-западе Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

В Китае женщина ранила ножом 14 детей в детском саду

По данным полиции, 39-летняя женщина зашла в детское учреждение с кухонным ножом в пятницу утром, когда дети играли на площадке.

Указано также, что мотивы нападения остаются неизвестными. Однако некоторые местные СМИ сообщают, что женщина была недовольна действиями власти.

Нападавшую арестовали на месте инцидента.

Добавим, в соцсетях распространили видео, на которых зафиксировано, как раненых детей выводят из детсада. У некоторых из них видны порезы на лицах. На других видео видно, как нападавшую забирают полицейские.

Следует отметить, что местные СМИ сообщили о двух погибших детях, однако правоохранители это опровергли и призвали не распространять слухи.

Напомним, в начале октября в городе Нинбо (Китай) вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, а затем совершил наезд на людей на автомобиле. Инцидент произошел в районе Бэйлунь. Так, мужчина после личного конфликта ранил ножом прохожих, а затем наехал на толпу на автомобиле. В результате погибли два человека, а 16 получили ранения. Подозреваемого задержали.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале в Пекине (Китай) мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра Joy City, в результате чего погибла женщина. Известно, что еще 12 человек получили различные ранения и были доставлены в больницу.

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