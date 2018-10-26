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У Китаї жінка поранила ножем 14 дітей у дитсадку

Новини » Надзвичайні події    26.10.2018 - 10:51
Ілюстративне фото (asn.in)
Ілюстративне фото (asn.in)

Жінка зайшла до дитячого закладу з кухонним ножем

Ножові поранення дістали щонайменше 14 дітей під час нападу на дитячий садок у місті Чунцін на південному заході Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.

У Китаї жінка поранила ножем 14 дітей у дитсадку

За даними поліції, 39-річна жінка зайшла до дитячого закладу з кухонним ножем у п'ятницю вранці, коли діти гралися на майданчику.

Вказано також, що мотиви нападу залишаються невідомими. Однак деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що жінка була незадоволена діями влади.

Нападницю заарештували на місці інциденту.

Додамо, у соцмережах поширили відео, на яких зафіксовано, як поранених дітей виводять з дитсадка. У деяких з них видно порізи на обличчях. На інших відео видно, як нападницю забирають поліцейські.

Слід зазначити, що місцеві ЗМІ повідомили про двоє загиблих дітей, однак правоохоронці це спростували і закликали не поширювати чутки.

Нагадаємо, на початку жовтня у місті Нінбо (Китай) озброєний ножем чоловік напав на перехожих, а потім скоїв наїзд на людей на автомобілі. Інцидент стався у районі Бейлунь. Так, чоловік після особистого конфлікту поранив ножем перехожих, а потім наїхав на натовп на автомобілі. У результаті загинули двоє людей, а 16 отримали поранення. Підозрюваного затримали.

Як писало РБК-Україна раніше, у лютому у Пекіні (Китай) чоловік з ножем напав на відвідувачів торгового центру Joy City, в результаті чого загинула жінка. Відомо, що ще 12 осіб отримали різні поранення і були доставлені в лікарню.

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