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В Китае заявили о разработке технологии для защиты Земли от астероидов

Фото: Китай планирует создать технологию защиты Земли от астероидов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Заместитель главы Китайского национального космического управления У Яньхуа заявил о разработке технологии для защиты Земли от астероидов. Ее могут начать испытывать уже в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайское издание CNS.

По его словам, данная технология будет отслеживать перемещение астероидов и устанавливать, могут ли они быть опасными для Земли. Затем специалисты изменят орбиту космического тела, чтобы предотвратить столкновение.

"К концу 14-й пятилетки или же в 2025-2026 годах мы постараемся начать испытания технологии мониторинга астероидов, которые представляют угрозу для Земли. С ее помощью мы осуществим столкновение, которое приведёт к изменению его орбиты", - заявил представитель космического управления.

В Китае уверены, что данная система должна быть как наземного, так и космического базирования.

Напомним, американская SpaceX отправила первый в истории туристический рейс на Международную космическую станцию.

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