UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Китае запретили все операции с криптовалютами

Автор: Анна Полисученко

В Китае запретили все операции с криптовалютами. По решению центрального банка Китая, торговлю биткоинами и другими криптовалютами считать преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Бизнес, связанный с виртуальными валютами, считается незаконной финансовой деятельностью", - заявили в Народном банке Китая.

Там считают, что криптовалюты "подвергают опасности" активы населения страны.

При этом Китай является одним из крупнейших рынков криптовалют в мире, так же как и одним из крупнейших их "добытчиков".

Изменения на китайском рынке непременно влияют на мировой рынок виртуальных валют. Так произошло и после объявления о том, что отныне биткоин вне закона в Китае. Сразу после объявления китайского центробанка его стоимость упала более чем на 2 000 долларов.

Это последний, но далеко не первый шаг китайских властей, стремящихся обуздать процессы, которые связаны со спекулятивными инвестициями, а также с отмыванием грязных денег.

В целом, торговля криптовалютами была официально запрещена в Китае еще в 2019 году, но фактически она продолжалась онлайн через зарубежные торговые площадки, а в этом году произошли некоторые серьезные изменения.

В мае китайские правительственные институты предупредили граждан, что не будут защищать их, если они и в дальнейшем будут торговать биткоинами и другими валютами онлайн, а в июне правительство приказало банкам и биржам не предоставлять услуг по операциям, связанных с криптовалютами, а также запретило "добычу" - "майнинг" таких валют.

Нынешнее решение является однозначным свидетельством того, что китайские власти намерены прекратить все операции с криптовалютами в любой форме. Всех, кто будет причастен к "незаконной финансовой деятельности", признают преступниками, и они будут наказаны. Под это определение попадают и иностранные интернет-ресурсы, которые будут помогать китайским гражданам с операциями с криптовалютами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай