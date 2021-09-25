У Китаї заборонили всі операції з криптовалютами

"Бізнес, пов'язаний з віртуальними валютами, вважається незаконною фінансовою діяльністю", - заявили в Народному банку Китаю.

Там вважають, що криптовалюта "наражають на небезпеку" активи населення країни.

При цьому Китай є одним з найбільших ринків криптовалют в світі, так само як і одним з найбільших їх "добувачів".

Зміни на китайському ринку неодмінно впливають на світовий ринок віртуальних валют. Так сталося і після оголошення про те, що відтепер біткоїн поза законом в Китаї. Відразу після оголошення китайського центробанку його вартість впала більш ніж на 2 000 доларів.

Це останній, але далеко не перший крок китайської влади, які прагнуть приборкати процеси, які пов'язані зі спекулятивними інвестиціями, а також з відмиванням брудних грошей.

В цілому, торгівля криптовалют була офіційно заборонена в Китаї ще в 2019 році, але фактично вона тривала онлайн через закордонні торговельні майданчики, а в цьому році відбулися деякі серйозні зміни.

У травні китайські урядові інститути попередили громадян, що не захищатимуть їх, якщо вони і надалі будуть торгувати біткоїнами та іншими валютами онлайн, а в червні уряд наказав банкам і біржам не надавати послуг по операціям, пов'язаним з криптовалютами, а також заборонив "видобуток" - "майнінг" таких валют.

Нинішнє рішення є однозначним свідченням того, що китайська влада має намір припинити всі операції з криптовалютами в будь-якій формі. Всіх, хто буде причетний до "незаконної фінансової діяльності", визнають злочинцями, і вони будуть покарані. Під це визначення потрапляють й іноземні інтернет-ресурси, які будуть допомагати китайським громадянам з операціями з криптовалютами.