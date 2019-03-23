В Китае загорелся пассажирский автобус, есть жертвы

В Китае на ходу загорелся пассажирский автобус во время движения на скоростной автостраде в провинции Хунань. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Отмечается, что в результате аварии 26 человек. Авария произошла на скоростной автостраде примерно 22 марта в 19:15 по местному времени.

Пожар возник внезапно в дизельном двигателе на участке скоростной автодороги Чанша-Чандэ на территории города Чандэ. В момент пожара в салоне автобуса вместимостью 59 человек находились 56 человек. Из них в том числе 53 пассажира, двое водителей и гид.

Всего в аварии погибли 26 человек, еще 28 получили ранения. Пятеро потерпевших в тяжелом состоянии.

Местная полиция задержала водителей. Пока причины ДТП выясняются. Предварительно известно, что один из водителей уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Напомним, ранее в результате столкновения двух автобусов в городе Китампо в центральной части Ганы погибли 50 человек. После столкновения один из автобусов загорелся. По предварительной версии, столкновение произошло из-за того, что один из водителей уснул за рулем и выехал на встречную полосу.