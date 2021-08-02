В Китае загорелась Сианьская башня международной торговли
Фото: пожар в Сианьской башне (twitter.com/Eventful_China)
В Китае загорелась Сианьская башня международной торговли. Пожар вспыхнул в деловом центре китайского города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eventful China.
На видео, заснятом очевидцами на месте ЧП, видно, как столб густого черного дыма поднимается наз зданием.
Сведений о погибших и пострадавших пока нет. Причины возникновения пожара выясняют.
Xi'an International Trade Tower pic.twitter.com/y0denEFLQG— Eventful China 中国事多 (@Eventful_China) August 1, 2021
Ранее мы сообщали о том, что пожар в торговом центре в Киеве привел к выбросу черного дыма.
Также под Одессой горел склад, площадь возгорания достигла 10000 кв. м.