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В Китае зафиксировали рекордный суточный показатель случаев "Дельта"-штамма

Автор: Мария Кучерявец

В Китае заявили о рекордном количестве выявленных случаев нового штамма коронавируса "Дельта". Там за минувшие сутки зафиксировали 124 новых заражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В частности, 80 из них являются местными случаями передачи инфекции. А остальное связывают со вспышкой COVID-19 среди работников одного из аэропортов.

В результате чего местные власти заявили о введении блокирования на поездки между провинциями и массовом тестировании жителей.

В Национальной комиссии здравоохранения отмечают, что вспышка коронавируса "увеличивает риск дальнейшего распространения эпидемии, поэтому необходимо принять более строгие меры".

Напомним, в Китае зафиксировали вспышку штамма коронавируса "Дельта", источником которого стал рейс авиакомпании Air China, прибывший из Москвы 10 июля.

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КитайКоронавирус "Дельта"