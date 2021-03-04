ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Китае и ЮАР изъяли более 5 тысяч доз поддельных COVID-вакцин

Новина українською → Четверг 04 марта 2021 09:35
В Китае и ЮАР изъяли более 5 тысяч доз поддельных COVID-вакцин Фото: поддельная вакцина (interpol.int)
Автор: Андрей Козловский

В Китае и Южной Африке прошли операции Интерпола, в ходе которых были изъяты поддельные вакцины против COVID-19. Правоохранители также задержали причастных к производству препаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Интерпола.

Таким образом, в южноафриканском городе Джермистон были изъяты около 2,4 тысячи доз поддельной вакцины. Были задержаны также и производители препарата, трое граждан Китая и гражданин Замбии.

Кроме того, операция прошла и в Китае, где была вскрыта целая сеть по продаже поддельных вакцин. В частности, правоохранители изъяли более 3 тысяч доз вакцины и задержали более 80 человек, причастных к их производству.

Фото: поддельная вакцина (interpol.int)

"Хотя мы приветствуем этот результат, это только верхушка айсберга, когда речь идет о преступлениях, связанных с вакциной от COVID-19", - сказал генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

Напомним, ранее Национальный кризисный центр Бельгии предостерег граждан от подделок вакцин против коронавируса, предположительно российского происхождения. Там подчеркнули, что надежность таких препаратов не подтверждена.

Также ранее полицейская служба Европейского союза (Европол) фиксировала случаи подделки отрицательных результатов тестов на COVID. Правоохранители считают, что в связи с ограничениями на поездки мошенники продолжат продавать фальшивые сертификаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Вакцина
NEWS
COVID-статистика ухудшается: в Украине 10 057 новых заражений
COVID-статистика ухудшается: в Украине 10 057 новых заражений
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"