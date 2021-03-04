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У Китаї і ПАР вилучили понад 5 тисяч доз підроблених COVID-вакцин

Новость на русском → Четвер 04 березня 2021 09:35
У Китаї і ПАР вилучили понад 5 тисяч доз підроблених COVID-вакцин Фото: підроблена вакцина (interpol.int)
Автор: Андрій Козловський

У Китаї і Південній Африці пройшли операції Інтерполу, в ході яких були вилучені підроблені вакцини проти COVID-19. Правоохоронці також затримали причетних до виробництва препаратів.

Про це повідомляє прес-служба Інтерполу.

Таким чином, у південноафриканському місті Джермістон були вилучені близько 2,4 тисячі доз підробленої вакцини. Були затримані також і виробники препарату, троє громадян Китаю і громадянин Замбії.

Крім того, операція пройшла і в Китаї, де була розкрита ціла мережа з продажу підроблених вакцин. Зокрема, правоохоронці вилучили понад 3 тисячі доз вакцини і затримали понад 80 осіб, причетних до їх виробництва.

Фото: підроблена вакцина (interpol.int)

"Хоча ми вітаємо цей результат, це лише верхівка айсберга, коли мова йде про злочини, пов'язані з вакциною від COVID-19", - сказав генеральний секретар Інтерполу Юрген Шток.

Нагадаємо, раніше Національний кризовий центр Бельгії застеріг громадян від підробок вакцин проти коронавірусу, імовірно російського походження. Там підкреслили, що надійність таких препаратів не підтверджена.

Також раніше поліцейська служба Європейського союзу (Європол) фіксувала випадки підробки негативних результатів тестів на COVID. Правоохоронці вважають, що у зв'язку з обмеженнями на поїздки шахраї продовжать продавати фальшиві сертифікати.

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