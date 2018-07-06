В Китае ввели ответные пошлины на американские товары

Правительство Китая объявило о вводе ввозных пошлин на общую сумму 34 млрд долларов

Правительство Китая объявило о вводе ввозных пошлин в размере 25% на товары из США на общую сумму 34 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что решение стало контрмерой на решение Вашингтона ввести 25% пошлину на импорт товаров из Китая, общая стоимость которых оценивается в 50 млрд долларов.

В середине июня об этих пошлинах президент США Дональд Трамп объявил, объяснив решение "нечестными методы торговли" со стороны Китая и воровством интеллектуальной собственности и технологий США.

Напомним, ранее Министрество коммерции Китая заявило, что Китай примет ответные меры, если США введет новые пошлины на китайские товары. Так, указывается, что США "инициировали торговую войну и нарушили законы рынка".