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В Китае ввели ответные пошлины на американские товары

НовостиЭкономика    06.07.2018 - 12:30
Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)
Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)

Правительство Китая объявило о вводе ввозных пошлин на общую сумму 34 млрд долларов

Правительство Китая объявило о вводе ввозных пошлин в размере 25% на товары из США на общую сумму 34 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что решение стало контрмерой на решение Вашингтона ввести 25% пошлину на импорт товаров из Китая, общая стоимость которых оценивается в 50 млрд долларов.

В середине июня об этих пошлинах президент США Дональд Трамп объявил, объяснив решение "нечестными методы торговли" со стороны Китая и воровством интеллектуальной собственности и технологий США.

Напомним, ранее Министрество коммерции Китая заявило, что Китай примет ответные меры, если США введет новые пошлины на китайские товары. Так, указывается, что США "инициировали торговую войну и нарушили законы рынка". 

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Китай, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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