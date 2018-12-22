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У Китаї успішно запустили супутник

Новини » Телеком & IT    22.12.2018 - 09:48
У Китаї успішно запустили супутник
Ілюстративне фото (cgtn.com)

Супутник має стати частиною мережі супутників на навколоземній орбіті

У Китаї відбувся успішний запуск супутника "Хуньюнь-1", який повинен стати частиною мережі супутників, що забезпечить віддалені регіони зв'язком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.

Як повідомляється, запуск супутника був виконаний за допомогою ракети-носія "Чанчжен-11" з північно-західного космодрому "Цзюцюань".

Зазначається, що за допомогою супутникового проекту "Хуньюнь" планується перевірити низькоорбітальну технологію зв'язку групи супутників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китайська народна республіка вперше почала місію по висадці роботизованого космічного апарату на темній стороні Місяця.

Раніше РБК-Україна писало, що Китай здійснив успішний запуск ракети-носія з двома навігаційними супутниками Beidou 3. Система з 18 супутників Beidou 3 буде встановлена до кінця 2018 року і буде служити країнам, що беруть участь у запропонованій Китаєм ініціативі.

Додамо, що екіпаж США відправиться на орбіту Місяця протягом 6 років. Віце-президент США Майк Пенс заявив, що до 2024 року американський екіпаж відправиться на орбіту Місяця.

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