В Китае спрос на нефть вернулся на докризисный уровень

В Китае спрос на нефть вернулся на показатель, который наблюдался до коронавирусного кризиса. По оценкам топ-менеджеров нефтяных компаний и трейдеров, в сутки в Китае потребляют 13 миллионов баррелей, тогда как в декабре 2019 года показатель составлял 13,7 миллиона баррелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что спрос на китайскую нефть упал в феврале, после того, как были закрыты промышленные предприятия в Китае. Тогда сокращение спроса на сырье составило 20%.

"Определить точный уровень спроса на нефть в Китае в режиме реального времени - сложная задача, но топ-менеджеры и трейдеры заявили, что это около 13 млн баррелей в день, против 13,7 млн баррелей в декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Также эксперты отметили, что спрос на нефть еще вырастит после восстановления авиасообщения в мире.

Ранее РБК-Украина писало, что цены на нефть продолжили рост в пятницу, 15 мая, после публикации данных, указавших на увеличение спроса на нефть в Китае. При этом, потенциал роста для нефти по-прежнему ограничен из-за избытка предложения.

Также сообщалось, что Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рекордное падение спроса на нефть в 2020 году. При этом прогноз был смягчен в связи с ослаблением карантинных мер по всему миру. В целом прогноз предполагает падение спроса на 8,6 млн баррелей в сутки, что на 0,7 млн баррелей в сутки больше, чем в предыдущем отчете.