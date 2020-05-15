Нефть дорожает на признаках роста спроса в Китае

Фото: нефтяные танкеры (OilNow)

Потенциал роста для нефти по-прежнему ограничен из-за избытка предложения

Цены на нефть продолжили рост в пятницу, 15 мая, после публикации данных, указавших на увеличение спроса на нефть в Китае и усиливших надежды на постепенное устранение избыточного предложения на рынке. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 10:40 выросли на 4,30% до 32,47 долларов за баррель после скачка почти на 7% в четверг. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 4,03% до 28,67 долларов за баррель. Накануне WTI подскочила на 9%.

Объем нефтепереработки в Китае в апреле составил 53,85 миллиона тонн, или около 13,1 миллиона баррелей в сутки, показывают обнародованные в пятницу данные Национального бюро статистики. Это примерно на 11% больше, чем в марте, и на 0,8% выше показателя за апрель 2019 года.

"Фундаментальные показатели рынка явно улучшаются, - сообщили аналитики ING Research. - Но мы по-прежнему считаем, что в ближайшей перспективе потенциал роста ограничен, учитывая то, что мы все еще находимся в условиях избыточного предложения".

Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рекордное падение спроса на нефть в 2020 году, однако снизило его масштаб в связи со смягчением карантинных мер по всему миру. Прогноз на 2020 год в целом предполагает падение спроса на 8,6 млн баррелей в сутки, что на 0,7 млн баррелей в сутки больше, чем предыдущем отчете. При этом пиковое падение спроса придется на второй квартал 2020 года - на 19,9 млн баррелей в сутки

Национальный банк Украины (НБУ) в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель. По данным НБУ, такое падение цены нефти приведет к тому, что цены на бензин снизятся в Украине до конца года на 10-15%.

Автор: Александр Белоус