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В Китае собрали первую партию "космического риса"

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Пекин, Понедельник 12 июля 2021 15:41
В Китае собрали первую партию "космического риса" Фото: впервые собран "космический рис" (xinhuanet)
Автор: Анастасия Рокитна

Китайские селекционеры собрали первый урожай риса из семян, которые побывали в космосе во время миссии аппарата по исследованию Луны "Чанъэ-5". Урожай выращен из 40 г семян.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Семена были отправлены в космос на аппарате "Чанъэ-5" и вернулись на Землю в ноябре 2020 года. Китайские ученые надеются, что после воздействия космической радиации и невесомости некоторые семена могут мутировать и давать более высокие урожаи при повторной посадке на Земле. Это дополнительно поможет создать новые сорта растений и обеспечить продовольственную безопасность страны.

Китай отправляет в космос семена риса и других культур c 1987 года. Более 200 разновидностей космических растений, включая хлопок и томаты, уже одобрены для последующих посадок.

В 2018 году общая площадь плантаций космических культур в Китае составила более 2,4 млн га.

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