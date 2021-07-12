У Китаї зібрали першу партію "космічного рису"

Китайські селекціонери зібрали перший урожай рису з насіння, які побували в космосі під час місії апарату з дослідження Місяця "Чан'е-5". Урожай вирощений з 40 г насіння.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Bloomberg .

Насіння були відправлені в космос на апараті "Чан'е-5" і повернулися на Землю в листопаді 2020 року. Китайські вчені сподіваються, що після впливу космічної радіації і невагомості деякі насіння можуть мутувати і давати більш високі врожаї при повторній посадці на Землі. Це додатково допоможе створити нові сорти рослин і забезпечити продовольчу безпеку країни.

Китай відправляє в космос насіння рису та інших культур c 1987 року. Більше 200 різновидів космічних рослин, включаючи бавовна і томати, вже схвалені для подальших посадок.

У 2018 року загальна площа плантацій космічних культур в Китаї склала понад 2,4 млн га.