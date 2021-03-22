У Китаї смертник влаштував вибух в офісній будівлі, є жертви
На півдні Китаю в місті Гуанчжоу чоловік влаштував вибух в офісній будівлі. У результаті події загинув сам смертник і ще чотири людини.
Про це повідомляє Reuters.
Також в результаті вибуху постраждали п'ятеро людей, які перебували в будівлі. Всіх поранених доставили в лікарню. Правоохоронці розслідують інцидент.
За попередніми даними, підозрюваним був 59-річний місцевий житель на прізвище Ху, який помер на місці події.
Нагадаємо, 21 березня у Венесуелі стався теракт на території заводу державної нафтогазової компанії PDVSA. Інцидент стався в місті Ель-Терехо в штаті Монагас.
Крім того, раніше на заході Афганістану вибухнув замінований автомобіль. В результаті інциденту загинули вісім осіб.
Додамо, що на військовій базі в Екваторіальній Гвінеї сталися потужні вибухи. В результаті загинули 15 осіб.