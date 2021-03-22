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У Китаї смертник влаштував вибух в офісній будівлі, є жертви

Новость на русском → Гуанчжоу, Понеділок 22 березня 2021 17:10
У Китаї смертник влаштував вибух в офісній будівлі, є жертви Фото: правоохоронці (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На півдні Китаю в місті Гуанчжоу чоловік влаштував вибух в офісній будівлі. У результаті події загинув сам смертник і ще чотири людини.

Про це повідомляє Reuters.

Також в результаті вибуху постраждали п'ятеро людей, які перебували в будівлі. Всіх поранених доставили в лікарню. Правоохоронці розслідують інцидент.

За попередніми даними, підозрюваним був 59-річний місцевий житель на прізвище Ху, який помер на місці події.

Нагадаємо, 21 березня у Венесуелі стався теракт на території заводу державної нафтогазової компанії PDVSA. Інцидент стався в місті Ель-Терехо в штаті Монагас.

Крім того, раніше на заході Афганістану вибухнув замінований автомобіль. В результаті інциденту загинули вісім осіб.

Додамо, що на військовій базі в Екваторіальній Гвінеї сталися потужні вибухи. В результаті загинули 15 осіб.

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