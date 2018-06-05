Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Китае на шахте произошел взрыв, 11 погибших

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 16:29
Иллюстративное фото (osce.org)
Иллюстративное фото (osce.org)

По меньшей мере 25 человек оказались заблокированными под землей

В Китае на шахте произошел мощный взрыв. В результате взрыва погибли 11 человек, передает AFP со ссылкой на телекомпанию CCTV.

Известно, что по меньшей мере 25 человек оказались заблокированными под землей.

"Одиннадцать погибших, 25 заблокированных, в результате взрыва на железорудной шахте в северо-восточном Китае", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 мая сообщалось, что при обрушении в угольной шахте близ пакистанского города Кветта погибли не менее 16 человек, еще двое погибли на соседней шахте из-за взрыва газа. 

Правительство Германии может присоединиться к финансированию решения проблем экологии Донбасса, - Черныш На Донбассе 26 шахт не работают из-за затопления и расхищения
Теги публикации: Китай, Шахта  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top