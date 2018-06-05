В Китае на шахте произошел взрыв, 11 погибших

По меньшей мере 25 человек оказались заблокированными под землей

В Китае на шахте произошел мощный взрыв. В результате взрыва погибли 11 человек, передает AFP со ссылкой на телекомпанию CCTV.

Известно, что по меньшей мере 25 человек оказались заблокированными под землей.

"Одиннадцать погибших, 25 заблокированных, в результате взрыва на железорудной шахте в северо-восточном Китае", - говорится в сообщении.

#BREAKING Eleven dead, 25 trapped in explosion at iron-ore mine in northeast China: CCTV pic.twitter.com/F8V8FwFaJ4 — AFP news agency (@AFP) June 5, 2018

Напомним, 5 мая сообщалось, что при обрушении в угольной шахте близ пакистанского города Кветта погибли не менее 16 человек, еще двое погибли на соседней шахте из-за взрыва газа.