У Китаї на шахті стався вибух, 11 загиблих

Щонайменше 25 людей опинилися заблокованими під землею
У Китаї на шахті стався потужний вибух. В результаті вибуху загинули 11 осіб, передає AFP з посиланням на телекомпанію CCTV.
Відомо, що щонайменше 25 осіб опинилися заблокованими під землею.
"Одинадцять загиблих, 25 заблокованих, у результаті вибуху на залізорудній шахті в північно-східному Китаї", - йдеться в повідомленні.
#BREAKING Eleven dead, 25 trapped in explosion at iron-ore mine in northeast China: CCTV pic.twitter.com/F8V8FwFaJ4— AFP news agency (@AFP) June 5, 2018
Нагадаємо, 5 травня повідомлялося, що при обваленні у вугільній шахті поблизу пакистанського міста Кветта загинули не менше 16 людей, ще двоє загинули на сусідній шахті через вибух газу.