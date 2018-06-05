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У Китаї на шахті стався вибух, 11 загиблих

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 16:29
Ілюстративне фото (osce.org)
Ілюстративне фото (osce.org)

Щонайменше 25 людей опинилися заблокованими під землею

У Китаї на шахті стався потужний вибух. В результаті вибуху загинули 11 осіб, передає AFP з посиланням на телекомпанію CCTV.

Відомо, що щонайменше 25 осіб опинилися заблокованими під землею.

"Одинадцять загиблих, 25 заблокованих, у результаті вибуху на залізорудній шахті в північно-східному Китаї", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 травня повідомлялося, що при обваленні у вугільній шахті поблизу пакистанського міста Кветта загинули не менше 16 людей, ще двоє загинули на сусідній шахті через вибух газу.

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Теги публікації: Китай, Шахта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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