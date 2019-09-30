В Китае в результате пожара на фабрике погибли почти 20 человек

В Китае в результате пожара на фабрике производства предметов первой необходимости погибли 19 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sina.

Сообщается, что пожар произошел в ночь на 30 сентября в городе Нинбо. Что стало причиной, пока не известно.

По данным издания, 8 человек удалось спасти, из них 3 травмированы. Спасатели до сих пор разбирают завалы и ищут людей.

Представители местной власти заявили, что количество пострадавших может увеличиться.

Напомним, в Греции в лагере для беженцев "Мориа" на острове Лесбос в воскресенье, 29 сентября, вспыхнули два пожара, в результате которых, по разным данным, погибли два человека.

Как сообщало РБК-Украина, в городе Шостка (Сумская область) в ночь на 27 сентября в пекарне вспыхнула газовоздушная смесь, после чего возник пожар. На момент инцидента в помещении работало три человека. В результате в больницу с ожогами разной степени тяжести госпитализированы две работницы. Больше всего пострадала 48-летняя женщина. Она получила поражения 15% площади тела и сейчас находится в реанимации.

Кроме того, Напомним, 19 сентября в Стамбуле (Турция) произошел мощный взрыв на химическом заводе, в результате чего пострадали 2 пожарные и несколько работников предприятия.